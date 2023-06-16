Захарова прошлась по «скрепам» 2 Телеграм-канал «Депутатские будни»

16.06.2023, 11:41

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Смешнее всего выглядят это заявление из уст представителя МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что феминизм непопулярен среди российских женщин по ряду причин. На Петербургском международном экономическом форуме она сказала, что права женщин в стране уже защищены на законодательном и конституционном уровнях.

«В современном западном обществе феминизм приобрел какие-то безумные, диковатые черты столкновения людей по половому признаку. Это агрессивное перевинчивание природы, в том числе и женщины, что нам, на мой взгляд, абсолютно чуждо», — добавила она.

Захарова подчеркнула, в России не нужно ничего переиначивать, ведь можно реализовываться в работе, семье и творчестве, при этом сохраняя «традиционное восприятие мужчины и женщины». Официальный представитель МИД России напомнила, что в РФ женщина сама может решать, с кем ей быть, принимать ухаживания или нет, становиться ли ей более мужеподобной или оставаться «в своей сути».

Сто лет назад именно Россия была первой страной, где произошла феминистическая революция. Женщины первыми получили доступ к образованию, голосованию и право на труд. Однако, иногда кажется, что властьимущие в нашей стране и среднюю школу не закончили. Судя по заявлениям Захаровой, она не понимает значения слова «феминизм». Очевидно, данных о проблемах и о статистике женских смертей у нее тоже нет.

Смешнее всего выглядят женщины в верхушке, которые лезут управлять страной и одновременно вещают, что все должны жить по скрепам. Мужик в шахте пахать и за чужие амбиции умирать в соседней стране, а баба должна быть в качестве прислуги и инкубатора. Но сами они в эти роли вступать не хотят и детей своих от этой модели ограждают. Все заявления подобного рода делаются в отношении «народонаселения», себя же эти господа и дамы относят к совершенно иной категории.

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