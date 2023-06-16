Некоторых белорусов разворачивают на границе после 36 часов ожидания 1 16.06.2023, 11:42

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Что делать, чтобы не получить бан на въезд в ЕС из-за отсутствия страховки на машину?

1 июня на территории ЕС перестали действовать «Зеленые карты», оформленные в Беларуси. Сейчас полисы нужно покупать у страховых компаний Польши, Литвы или Латвии. И если на литовской и латвийской границе проблем нет, то поляки из-за отсутствия страховки часто разворачивают – и это после многочасового ожидания в очереди. «Белсат» выяснил, что делать, чтобы точно попасть за границу.

Взаимное признание страховки «Зеленая карта» между Беларусью и странами Евросоюза существовало с 2003 года. Удобную систему отменили из-за российской агрессии в Украине и соучастия Беларуси в войне. Теперь белорусам, как и россиянам, приходится оформлять полисы на границе при въезде в страны ЕС. Это в идеале и срабатывает в случае с Литвой и Латвией.

Прохождение границы с Польшей с единственным пропускным пунктом в Бресте – фактически лотерея, и удастся ли попасть к страховщику, зависит, пожалуй, только от настроения пограничника.

«Я реву»

Согласно единому легальному правилу, водителя незастрахованной машины должны пропустить к терминалу в Тересполе. Там работает агент, который оформляет полисы. В этом пункте рассказали, что страховка на один месяц стоит у них 163 злотых (примерно 36 евро):

«Каждый последующий месяц тоже стоит 163 злотых, скидки, если оформлять на полгода или год, нет».

Окошко, где выписывают страховки, находится в главном здании терминала рядом с обменником.

Там знают о случаях, когда польские пограничники не пускают сюда для покупки полиса. Электронные страховки, которые можно прислать на e-mail, там не делают, однако предлагают другой выход:

«Можно попросить кого-нибудь передать нам копии паспорта и техпаспорта, мы оформим полис, и его можно передать через границу».

В соцсетях беларусы жалуются, что польские пограничники разворачивают на мосту над Бугом машины без страховки и не разрешают ни доехать, ни дойти пешком до спасательного терминала.

«36 часов на границе. Родителей не пускают. Причина: страховка должна быть распечатана. Та самая страховка, что имеется в виде PDF на телефоне. На переходе есть пункт страхования. Но к нему не пускают. Ни на машине, ни пешком. Я реву», – написала в своем Facebook белoруска, которая ждала в Польше родственников.

Пустить нельзя запретить

Неофициально в таможенном отделе Тереспольского пункта пропуска говорят, что страховку можно оформить в терминале, и не пускать туда – незаконно:

«Вас там никто не должен спрашивать, имеете ли страховку, вы имеете право сказать, что страховку купите на границе».

При этом в пограничном отделе пункта пропуска не смогли точно ответить, разрешат ли оформить полис на месте: все зависит от мнения офицера в каждом отдельном случае.

«Все будет проверено, ваши документы и так далее, когда вы прибудете на пограничный контроль. Офицер будет решать».

Онлайн-помощники

В этой ситуации явно сработал принцип «имеется спрос – появится и предложение». В соцсетях и Telegram-чатах легко находятся посредники, которые обещают сделать страховки онлайн. Требуются только личные данные, данные автомобиля и деньги: цены разные, полис на минимальный срок, 30 дней, можно найти за 150 злотых (33 евро), на год – за 882 злотых (почти 200 евро).

Главное – не попасться на мошенников и проверить полученный на электронную почту полис на сайте польский фонд. А перед пограничным контролем обязательно распечатать документ.

Задача упрощается, если в Польше имеются знакомые или родственники, которые могут самостоятельно связаться со страховыми компаниями и дистанционно оформить полис. Некоторые фирмы предоставляют такую услугу, хотя это и нелегально. Правда, несколько крупных страховщиков вообще отказываются выписывать полисы на машины, зарегистрированные в Беларуси и России. В компаниях PZU и TUZ Ubezpieczenia в разговоре с журналистами сослались на санкции.

Литовский рай

В Telegram-чатах, где белoрусы делятся информацией, что касается прохождения границы, на литовских пограничников не жалуются. Те пускают без страховки, оформить которую можно напрямую в пункте пропуска.

Как сообщили в Бюро автостраховщиков Литвы, полисы продают на четырех пограничных переходах с Беларусью: Каменный Лог-Мядининкай, Привалка-Райгардас, Бенякони-Шальчининкай и Котловка-Лаворишкес.

«Эта опция недоступна на пунктах Лоша-Шумскас и Видзы-Твярачус. Полисы оформляются только на территории Литвы и поэтому их нельзя приобрести онлайн», – сказали в организации.

В управлении пунктов пограничного контроля Министерства транспорта Литвы уточнили, что на терминалах на границе с Беларусью страховки делает банк Medicinos, а также таможенные брокеры Durga и Eurokusta.

Полис на две недели будет стоить минимально 25 евро, на месяц – 35 евро.

Латвийский шик

На границе с Латвией страховку на машину сделают только на одном переходе: Григоровщина-Паттерниеки. В латвийском объединении страховщиков транспортных средств заверили, что пограничники при необходимости помогают найти страхового агента:

«Сейчас невозможно подписать договор пограничного страхования на переходе Урбаны-Силене. Согласно законодательству Латвии, оформить полис можно только лично. В случае надобности пограничники обязательно помогут вам найти страхового представителя».

Правда, полисы на границе с Латвией «золотые»: 100 евро на месяц.

Что в итоге

Страховки, оформленные в Польше, Литве или Латвии, взаимно признаются во всех странах Европейской экономической зоны – это все государства-члены ЕС, а также Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Таким образом, в какой из этих стран приобретать полис, не имеет никакого значения.

Из опыта, с которым столкнулись беларусы, следует:

- самый надежный и простой вариант –покупка страховки при въезде в Литву;

- самый простой, но не самый надежный вариант – поиск посредников, обещающих сделать польский полис онлайн;

- надежный, однако сложный – помощь родственников или знакомых в Польше;

- надежный, но самый дорогой –оформление страховки на границе с Латвией.

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