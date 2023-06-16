В Киеве прогремел мощный взрыв во время визита президента ЮАР 2 16.06.2023, 11:51

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Россия атаковала столицу Украины баллистическими ракетами.

В пятницу, 16 июня, российские войска устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет «Калибр» с Черного моря. Позже там уточнили, что есть риск применения оккупантами баллистического оружия.

Массированный ракетный удар происходит на фоне визита в Украину президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, который приехал с мирными инициативами.

В 11:38 (по киевскому времени) прогремел взрыв в Подольском районе украинской столицы. «В Киев еще летят ракеты», — сообщил мэр Киева Кличко.

В Воздушных силах Украины сообщили об угрозе применения Россией баллистического вооружения.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО в области.

В Воздушных силах Украины заявили, что зафиксированы пуски российских крылатых ракет «Калибр» с Черного моря. Несколько ракет это типа направлены на север страны.

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