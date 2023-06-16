Андрей Санников: У Лукашенко есть доступ к «грязной» ядерной бомбе 16.06.2023, 11:54

Андрей Санников

Фото: «Захiдний фронт»

Западу нужно менять логику и остроту принятия решений.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников дал интервью украинскому изданию «Захiдний фронт». Главная тема разговора — размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

Запад слабо реагирует на размещение ядерного оружия в Беларуси

Андрей Санников рассказал, что государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны» в свое время занимался обогащением урана. Процесс контролировало международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ):

— По периметру была установлена система защиты, то есть американцы, японцы и немцы достаточно основательно занимались оборудованием для контроля, мониторинга, защиты этого реактора. Что сейчас там происходит, я не знаю. И, соответственно, никто не знает.

В 2008 году Лукашенко намекал, что он отдал приказ на разработку собственного ядерного оружия. Лукашенко и в дальнейшем будет стремиться владеть собственным ядерным оружием, поскольку заявленная поставка Путина ЯО в Беларусь все равно будет находиться под контролем Москвы.

К тому же сейчас в Беларуси заработала атомная электростанция возле города Островец Гродненской области, где есть отходы, которые могут использовать для «грязной» бомбы. Она не требует никаких изобретений — просто наполняешь емкость отходами, да и все. Так называемое радиологическое оружие. По ней начинали определенные разработки, но они ни к чему не привели.

По мнению оппозиционного политика, коллективный Запад слабо реагирует на угрозу размещения ядерного оружия на территории Беларуси:

— Нужно жестко реагировать и говорить о том, какие действия будут приняты в ответ, по каким объектам будет нанесен удар, когда появится оружие. Здесь нужно требовать адекватной реакции, которой не было в начале войны, а она продолжается и уже столько украинских жертв...

Становится понятно, что уже дальше некуда тянуть с поставкой [Украине, — прим.] тяжелого вооружения, ракетных комплексов, самолетов, танков. Западу нужно менять логику и остроту принятия решений, потому что, понятно, что есть угроза и для него.

Что касается подписанных Лукашенко межгосударственных документов, то их не стоит принимать во внимание в качестве полноценных. Основная причина — нелегитимность нынешнего режима. По словам Андрея Санникова, Лукашенко фактически отдал территорию Беларуси в аренду за российские деньги. Поэтому межгосударственные договоры — ничтожны юридически, ведь их «подписывал нелегитимный Лукашенко, который не одержал победы ни на одних выборах с 1994 года, и ратифицировал нелегитимный «парламент».

Сегодня Лукашенко верзит много чепухи. Раньше он позволял себе какие-то «выбрыки» в присутствии кремлевского царя, а сейчас фактически остался «единственным другом и отчасти психотерапевтом Путина». Последний часто дергает Лукашенко и с удовольствием слушает возвеличивание из его уст. Ведь белорусский диктатор за те миллиарды, что получает от российского режима, естественно, «заливается соловьем»:

— Поэтому сегодня Путина Лукашенко устраивает полностью. Тем более, когда он получил все с территории Беларуси — полную поддержку войны даже без какого-либо сопротивления.

Кроме этого, политика Кремля привела к политической изоляции России, в которой вообще не осталось почти никого. За исключением Ортеги (диктатор Никарагуа – прим.), Мадуро (диктатор Венесуэлы – прим.), Лукашенко и Ким Чен Ына (северокорейский диктатор — прим.):

— Поэтому Лукашенко, который единственный из всех разговаривает на русском языке, понятном России, вот он сегодня нужен в плане такого глашатая, возвеличивающего великого вождя всех русских, чеченцев и кавказцев.

Страх и вампиризм Лукашенко

Андрей Санников считает, что Лукашенко всегда осознавал угрозы от Москвы. Вместе с тем он ненавидел Запад и белорусскую оппозицию:

— Он всегда боялся Кремля, боялся Путина, потому что он знал, что одним движением с ним смогут расправиться. То, что он сейчас говорит об угрозах, так это он говорит на всеобщее обозрение о добровольцах, которые воюют в Украине и не скрывают, что воюют за свободу и независимость Украины и за свободу Беларуси от диктаторского режима. Боится своих спецслужб, которые он постоянно «тасует». Есть сейчас главные каратели, которые подмяли под себя всех, это так называемый ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — прим.), они сейчас бегают по всей стране и арестовывают. Представьте себе цифру: у нас сейчас, по подсчетам правозащитников, в среднем в день происходит по 2 ареста. У нас сейчас более 8 тысяч политзаключенных сидит. Так что это значит? А это значит, что страна превратилась в концлагерь, а с другой стороны это показывает, в каком ужасе сегодня живет Лукашенко.

Ему эти жертвы нужны каждый день, иначе он не чувствует контроля над ситуацией. Он уже как вампир, который обязательно должен попить свежей крови, чтобы жить. Вот это сейчас происходит с Лукашенко. Но этот страх сопровождается ухудшением его здоровья, влияет на его выступления, которые наполнены бессмысленными фразами.

Путин и Лукашенко несут угрозу всей Европе

Андрей Санников обращает внимание на патологическую ложь обоих диктаторов. При таких обстоятельствах нужно учитывать только факты. А факты заключаются в том, что два агрессора напали на Украину, в Беларуси и России построили тоталитарные системы, которые посадили тысячи людей, а тандем России и Беларуси несет угрозу для всей Европы.

Лидер «Европейской Беларуси» критически высказывается и о тех, кто до сих пор считает Лукашенко самостоятельным и надеется, что он может сыграть какую-то роль против Путина:

— Лукашенко — полноправный участник войны. Он жалеет, что вместе с ним Путин не расправился с Украиной еще в 2014-2015 годах, когда это было возможно – когда в Украине не было армии, когда преимущества России во всех отношениях были очевидными. Это его мышление, он никуда от него не отходил.

Меня удивляют совершенно абсурдные заявления, которые сейчас появляются, того же Болтона или Макрона, о том, что Лукашенко очень хотел «оторваться от России», считал Россию врагом, даже был готов вступить в НАТО. Они держат нас за идиотов — мы же живем при этом диктаторе уже 30 лет, и без Макрона никто рассмотреть у Лукашенко желания вступить в НАТО. Знаете, такая логика прежде всего вредит вам (Украине — прим.). Потому что если сейчас оставить Лукашенко в покое, позволив ему абсолютно контролировать политическую и военную деятельность, то будет эскалация против Украины, возможно, и против других соседей. Перемещение ядерного оружия очень ярко выражает реальные стремления Лукашенко.

Что касается белорусского общества, которое оказалось под гнетом двух режимов, лидер «Европейской Беларуси» не теряет оптимизма и верит в успех борьбы против сатрапа Лукашенко. На это его наталкивают порывы к справедливости белорусов в предыдущие годы. Едва ли не самыми яркими являются протесты во время предыдущих выборов президента:

— 2020–ый год – это самая яркая страница нашей современной истории. После этого говорить о «необходимости Лукашенко в Беларуси» просто не к лицу. Мы показали, что существует нация, существует народ, показали, что существуют белорусские граждане, показали, что существует наш символ. Теперь я не сомневаюсь, что бело-красно-белый флаг станет национальным флагом Беларуси. Революция показала, что люди готовы рисковать, и показала, что власть Лукашенко в Беларуси удерживается только силой.

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