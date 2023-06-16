СК России создал военный следственный отдел в Беларуси
- 16.06.2023, 12:13
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Количество российских военных и техники в нашей стране скрывается.
Следственный комитет России создал в Беларуси военный следственный отдел с дислокацией на территории нашей страны. Об этом сегодня ТАСС сообщили в СК РФ.
«В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории», — говорится в сообщении.
Напомним, Лукашенко 10 октября 2022 года провел совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть «региональную группировку войск». По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить».
Сколько по факту сейчас в Беларуси находится российских военных и техники — неизвестно, эти данные не оглашаются.