Бен Ходжес: Главный удар по войскам РФ нанесет кулак из 500 бронемашин 16.06.2023, 12:21

Бен Ходжес

Американский генерал рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Бывший командующий вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина, начав локальные операции в рамках контрнаступления, еще не нанесла самый главный удар. Понять, что он начался, по его словам будет не трудно.

«Мы поймем, что главный удар начался, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две-три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении», — передает его слова Washington Post.

Бен Ходжес напомнил, что классические украинские танковые батальоны состоят примерно из 31 танка. А мотопехотные батальоны ВСУ состоят из 31 бронемашины.

«Бронетанковая бригада будет состоять из четырех или пяти танковых и бронепехотных батальонов. Таким образом, типичная украинская бригада, вероятно, будет иметь не менее 250 единиц бронетехники различных типов», — подсчитал экс-командующий силами США в Европе.

Таким образом, в главном ударе во время контрнаступления Украины могут участвовать от 500 до 750 танков, БТР и БМП. Если учесть, что стандартная украинская механизированная бригада вместе со штабом насчитывает до 3000 человек, то в главном ударе будет участвовать не менее 6000 защитников Украины. И это не считая других пехотных подразделений.

«На сегодняшний день мы еще не видели, чтобы такие крупные бронетанковые соединения выходили на поле боя», — рассказал Бен Ходжес.

По словам генерала, даже ввод такого количества сил в бой не даст быстрого эффекта. «Лето, скорее всего, будет долгим и трудным. Мы не сможем судить, насколько успешным было контрнаступление в течение достаточно долгого времени», — признался военный эксперт.

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