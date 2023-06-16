Посол Украины опроверг бред Лукашенко о «переговорах во Львове» 6 16.06.2023, 12:29

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Игорь Кизим

Диктатор безуспешно пытался дозвониться до Зеленского.

Диктатор Лукашенко недавно рассказал о переговорах с Украиной после начала полномасштабного вторжения России. Белорусские дипломаты, с его слов, «сели во Львове». Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал «Радыё Ўнет», что он о такой встрече не знает.

«Официально ничего подобного не было. Может быть, когда была встреча в Беловежской пуще, кто-то с белорусской стороны поехал во Львов. Но я об этом не знаю, официально не комментировал и комментировать не буду. Там, где я был на переговорах, а я был в Беловежской пуще, я видел, что белорусов там не было», — сказал Кизим.

Посол отметил, что Лукашенко искал контакта с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Звонил, пробовал. Но я не слышал, чтобы после переговоров в Беловежской пуще были какие-то контакты. По крайней мере, я не принимал участия в их организации. Всегда в таких случаях участвует посольство, посол подключается».

Напомним, 14 июня Лукашенко, матерясь, рассказал о «переговорах» Минска с Киевом во Львове. По его словам, предложил их Зеленский и прислал главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

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