Яковенко: Пригожин заставит Путина и Шойгу танцевать, взявшись за руки

Яковенко: Пригожин заставит Путина и Шойгу танцевать, взявшись за руки2
- 16.06.2023, 12:34
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Россия приближается к важной дате.
Российский оппозиционер Игорь Яковенко рассказал, в чем заключается важность даты 1 июля 2023 года и как это связано с Пригожиным, Путиным и Шойгу.
Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обязал наемников ЧВК «Вагнер» заключить контракт для официального ведения службы в рядах российской армии до 1 июля 2023 года.
Как отметил бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, письменного указа об этом не было, а только устное распоряжение.
Но Пригожин уже успел сказать свое твердое «нет», после чего Путин заявил, что контракт все-таки нужно заключить.
«Совершенно очевидно, что Пригожин, скорее всего, никакого контракта с Шойгу подписывать не станет», – заявил Яковенко в интервью на YouTube-канале («Фабрика новин» https://www.youtube.com/watch?v=Qb2-enibOkY).
И тогда возникает вопрос: что произойдет 1 июля? Как считает Яковенко, это будет либо операция по ликвидации Пригожина, что в условиях украинского контрнаступления не самая выгодная история.
Либо публичное «выливание помойных ведер на головы Шойгу и Путина, которые весело станцуют, взявшись за руки» с безмолвным посылом: «Мы два идиота, два пустых места».
«Вот такое будет 1 июля, если Путин и Шойгу не примут каких-то мер по приведению Пригожина к порядку: либо в виде убитого, либо в наручниках, потому что иначе царь ненастоящий. И это станет очевидно всем», – высказал свое мнение Яковенко.