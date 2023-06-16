19-летняя брестчанка добилась отмены штрафа за проезд без билета 1 16.06.2023, 12:35

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В чем был не прав контролер?

19-летняя жительница Бреста добилась отмены штрафа за проезд без билета. Чтобы вернуть свои 18,5 рубля, девушка написала заявление в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

В мае брестчанку оштрафовали: контролерам не понравился ее билет. Оказалось, что перед этим девушка ехала на троллейбусе. Из-за ремонта дороги троллейбус дальше ехать не смог и остановился. Пассажирка пересела в автобус и поехала по своему маршруту по пробитому в троллейбусе талону. Согласно правилам пассажирских перевозок, она имела на это право, однако контролеры этого не учли.

Прокуратура отменила штраф, а контролеру, который не прислушался к аргументам девушки, грозит дисциплинарная ответственность.

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