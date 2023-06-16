«Жена вся была оранжевая» 1 16.06.2023, 12:54

6,126

Белорусы рассказали, как в стране на самом деле обстоят дела с гепатитом С.

По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в Беларуси за 6 месяцев 2021 года показатель заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами (ПВГ) составил 13 случаев на 100 тыс. населения.

Показатели заболеваемости острым гепатитом С и острым гепатитом В составляют 0,22 и 0,15 случая на 100 тыс. населения соответственно. В 2019 году газета «Звезда» писала, что у более 33 тысяч белорусов обнаружен вирус гепатита С. А по информации сайта администрации Советского района города Минска, только в столице Беларуси регистрируется ежегодно до 1 500 случаев гепатита С и В.

«Белые халаты» собрали истории белорусов, которые столкнулись с болезнью при разных обстоятельствах.

Белоруске Ольге 34 года, у нее двое детей. Проживает она в городке Минской области. Шесть лет назад девушка стала мамой второй раз. Через месяц после родов Ольга стала чувствовать сильное утомление.

«Я списала это состояние на тяжелые роды, мол организм еще не восстановился, но еще через месяц у меня поднялась высокая температура и все тело болело будто у меня грипп. Мне долго не могли поставить диагноз. Сначала мне сказали, что у меня авитаминоз, потом лечили от гриппа, потом отправляли к онкологу. Когда онкологию не подтвердили, отправили на анализы обширные и уже там вывели гепатит С. Меня отправили к инфекционисту, а я еще и грудью ребенка кормила. Нас с малышом положили в больницу на обследование. У ребенка не вывели болезнь. Мне прописали препараты. Болезнь вошла в ремиссию, и каждые полгода я проверяюсь и сдаю анализы. Позже мне врач пояснила, что заразилась я, скорее всего, в роддоме и сказала, что вообще это частые случаи, когда роженица выходит с гепатитом из роддома. Сказать, что я в шоке - ничего не сказать. Сейчас я относительно здорова, но общая утомляемость у меня до сих пор присутствует» - говорит белоруска.

Белорусу Сергею 35 лет, у него трое детей. Три года назад его жена Наталья умерла от цирроза. По словам Максима, девушка тоже заразилась в роддоме, только болезнь обнаружили поздно, уже на стадии цирроза.

«Жена соблюдала строгую диету и принимала бесплатные лекарства, ей выдавали. Но перед Новым годом позволила себе бокал шампанского. На следующий день ей стало плохо, она впала в кому, а через четыре дня она умерла, не приходя в сознание. Когда ее хоронили, она вся была оранжевая» - говорит Максим.

Маме Эммы 67 лет. У женщины обнаружили гепатит С в этом году.

«Диагноз выяснился на стадии цирроза и асцита. Маме долго не могли поставить диагноз, она живет в маленьком городке. Она ездила в Минск на консультацию, назначили лечение. Непонятно, откуда у мамы цирроз. Потому что операций не было, только стоматология. Сейчас ей выдают бесплатно индийский препарат и голландско-белорусский. Показатели и состояние сейчас печени улучшились, набрала вес. Соблюдает строгую диету» - делится Эмма.

Белорус Андрей болеет гепатитом С с раннего детского возраста. По словам родителей, парня заразили в шесть месяцев при переливании крови в больнице в Гомеле. Переливание нужно было из-за сальмонеллеза.

«Родители отказались от лечения. Вывозили меня на отдых каждое лето, диету я соблюдал. От врачей были сначала обследования каждые полгода, потом каждый год. После поступления в университет отправили на обследования для направления на лечение. Но наступили репрессии и пришлось уехать в Польшу. Уже в Польше прошел обследование и получил лечение (все бесплатно по страховке NFZ) препаратом MAVIRET. Цикл 8 недель каждый день по три таблетки. После лечения вируса в организме нету. Каких-то заметных улучшений физических не заметил. Но тут может быть причина в нагрузке дополнительной и не лучшем психологическим состоянии» - говорит парень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».