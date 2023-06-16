Почем клубника, черешня и абрикосы на минской Комаровке перед выходными? 16.06.2023, 13:01

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Белорусской клубники на рынке стало больше.

Читатели «КП» рассказали про цены на клубнику, черешню, другие ягоды, фрукты и овощи на Комаровском рынке перед выходными 17 и 18 июня.

Белорусской клубники на Комаровке стало еще больше. Цена стартует от 5,90 рубля за кило. Но есть и те, кто просят за килограмм домашней клубники от 10 до 35 рублей за килограмм. За ведерко домашней клубники из Барановичского района просили 25 рублей.

Черешни на рынке тоже очень много. Причем, не только из Узбекистана. К слову, цена на нее начинается от 10,90 рубля за килограмм. Однако за крупную и отборную ягоду просят уже от 16,90 рубля за килограмм. Можно найти на рынке черешню и из Молдовы, правда ее пока совсем немного. Стоимость начинается от 9,90 за кило.

Также можно отыскать первую чернику. За стаканчик пока просят 15 рублей. Есть и земляника. Причем как домашняя, так и лесная. Стоимость на нее одинаковая: маленький стаканчик – 7 рублей, большой – 15 рублей.

Есть на Комаровке и голубика, но цена пока не меняется. За килограмм просят от 45 рублей. А еще читатели заметили в продаже белорусскую малину. На ценнике указывается, что она сладкая. За упаковку просят 10 рублей. А цена за килограмм варьируется от 20 до 35 рублей.

К слову на рынке можно найти греческие персики стоимостью от 6,50 рубля, а также испанские. Цена на них начинается от 5,90 рубля. А за персик малиновый из Молдовы просят от 14,90 рубля. Есть и яблочные нектарины из Испании за 19,90 рубля.

Есть и абрикосы. Причем не только из Армении, но из Узбекистана и Молдовы. Так, цена на абрикосы из Армении начинается от 7,50 рубля за килограмм. За кило узбекских просят от 8,90 рубля за килограмм, а на молдавские абрикосы самый приятный ценник – от 4,90 за кило.

А вот какие цены на Комаровке на овощи. Цена на отечественные огурцы начинается от 3,5 рубля за килограмм. Стоимость белорусских помидоров стартует от 5 рублей за кило, но покрупнее можно найти и за 7,50. Есть в продаже и томаты из Азербайджана. Цена – от 12 рублей. А еще в продаже есть и помидоры из Турции. Стоимость начинается от 4 рублей.

На рынке все еще есть лисички. Их по-прежнему не много. За стаканчик просят 10 рублей. Кстати, сейчас как раз сезон спаржи и на Комаровке белорусскую спаржу продают по очень хорошей цене – 10 рублей за довольно большой пучок.

Что касается белорусского картофеля, то цена на него начинается от 2,49 за кг. Если погулять по рынку, то можно найти и за 5 рублей за кило. В продаже, помимо отечественного, есть и картофель из России. За килограмм просят от 3 рублей.

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