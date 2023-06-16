Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили российских пулеметчиков 16.06.2023, 12:58

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Защитники показали высокий уровень боевого мастерства.

Бойцы украинского Покровского батальона Донецкой бригады ТрО с помощью дрона-камикадзе уничтожили позицию вражеских пулеметчиков.

Об этом сообщил главный редактор censor.net Юрий Бутусов, который опубликовал видеозапись успешной атаки теробороновцев.

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«Покровский батальон, входящий в состав Донецкой бригады ТрО, продемонстрировал высокий уровень боевого мастерства, применяя дрон-камикадзе для поражения вражеского укрытия и пулеметного расчета», - сказал Бутусов.

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