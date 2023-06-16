Apple готовит к выпуску защищенный от царапин iPhone 2 16.06.2023, 13:19

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Чехлы уйдут в прошлое.

Один из последних патентов Apple был опубликован в Интернете. В нем упоминается некая «устойчивая к истиранию» поверхность, которая меньше подвержена царапинам и потертостям. Это может привести к созданию iPhone, не требующего защитного чехла.

На необычную новинку обратил внимание портал Daily Mail, сообщает «Униан». Отмечается, что еще Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, поскольку считал айфон слишком красивым, чтобы прятать его в защитной «оболочке».

Как известно, Applе уже давно отказалась от алюминиевой задней крышки в своих устройствах и перешла на керамическое покрытие – оно меньше царапается, не создает помех для связи, но более хрупкое. В связи с этим недостатком, компания планирует создать гибридный материал, который будет сочетать прочность и сохранит высокое качество сотового соединения.

В качестве примера устойчивых к износу элементов в патенте показан пояс из микробусин, защищающих мягкие части корпуса телефона и выступающих над его задней панелью.

Предлагается, что смесь металла и керамики будет покрывать большую часть корпуса, за исключением места, где расположен модуль связи. Стоит отметить, что это всего лишь патенты. Окончательный дизайн и сроки выпуска подобного устройства в настоящее время остаются неизвестными.

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