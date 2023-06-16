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Лукашенко решил «расширить сотрудничество» с террористами из «ДНР»

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  • 16.06.2023, 13:21
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Лукашенко решил «расширить сотрудничество» с террористами из «ДНР»

Среди прочего речь идет о поставке продуктов.

На Петербургском «международном экономическом форуме», который проходит с 14 по 17 июня, главарь «ДНР» Денис Пушилин и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой подписали «соглашение о сотрудничестве».

По информации «Белсата», в соглашении речь идет о «развитии сельского хозяйства, машиностроения, угольной промышленности», а также о «поставках пищевой продукции».

«Наш регион в высокой мере заинтересован в «тесном сотрудничестве» с Республикой Беларусь. На форуме подписали с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым коммюнике о «расширении партнерства» с Беларусью, что стало результатом встречи с Лукашенко», – отметил Пушилин в своем блоге в телеграмме.

Напомним, встреча Лукашенко и Дениса Пушилина, главы подконтрольной России самопровозглашенной «Донецкой народной республики», состоялась в Минске 18 апреля.

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