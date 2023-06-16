Новая российская Lada Aura не завелась во время презентации на форуме в Петербурге 9 16.06.2023, 13:30

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Главе «АвтоВАЗ» пришлось срочно нырять под капот на глазах у министра финансов РФ.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «АвтоВАЗ» презентовал свою новинку - импортозамещенную Lada Aura.

Машина не завелась и ее пришлось срочно ремонтировать. Инцидент попал на камеры журналистов, сообщает dialog.ua.

Глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов представил Lada Aura министру финансов Антону Силуанову, главе Сбербанка Герману Грефу и журналистам.

Однако, когда пришло время продемонстрировать возможности машины, случился неприятный казус: машина не завелась.

Соколову пришлось в экстренном порядке ремонтировать машину, залезая под капот.

После манипуляций в итоге все же удалось запустить мотор, что было встречено овациями.

Lada Aura была разработана россиянами на платформе модели Vesta.

«АвтоВАЗ» позиционирует ее как «автомобиль для деловых людей».

Когда она будет пущена в серийное производство и будет ли, неизвестно. Россияне болезненно отреагировали на инцидент с новой Lada.

«Боже, какой позор! Зачем было ее тащить на форум? Знали же, что недоделана! Стыдоба! Весь мир над нами смеется Опять украинцы будут ржать», - пишут они в Сети.

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