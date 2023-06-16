Певицу, которая отказалась от стипендии, поместили в СИЗО 4 16.06.2023, 13:41

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Патриция Свитина

Патрицию Свитину будут судить по уголовному делу.

Певицу Патрицию Свитину, которая отказалась от стипендии Лукашенко, поместили в СИЗО, сообщает «Вясна».

Видео силовиков с задержанной девушкой появилось 18 мая. На нем она рассказывает, что была лауреатом стипендии по поддержке талантливой молодежи. В 2020 году, по ее собственным словам, «участвовала в протестах», «выходила на дорогу» и в составе колонны «перекрывала движение транспорта».

Ее обвиняют также в публикации в соцсетях «негативных сообщений» о силовиках, о войне и якобы в «разжигании вражды и ненависти между славянскими народами».

По информации правозащитников, Патрицию перевели в Жодино, по предварительной информации, ей инкриминирована «народная» статья 342 УК.

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