Reuters: Делегация из Африки пряталась в бомбоубежище во время атаки РФ на Киев 2 16.06.2023, 13:48

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В офисе президента ЮАР прокомменитировали ситуацию.

В ходе ракетной атаки на Киев африканские лидеры, находящиеся с визитом в украинской столице, решили временно укрыться в бомбоубежище в одной из гостиниц.

Об этом сообщает Reuters.

«Съемочная группа Reuters заметила, как африканские лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться бомбоубежищем», - перед изданием.

Между тем, в Офисе президента ЮАР заявили, что миссия африканских лидеров в Киеве «идет хорошо и по плану». Также добавили, что вскоре они приступят к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых будет представлен «африканский мирный план».

Россия устроила ракетную атаку во время визита лидеров стран Африки в Киев

Напомним, что сегодня во время масштабной воздушной тревоги россияне массово обстреляли Киевскую область. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА.

Предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева было уничтожено 6 аэробалистических ракет «Кинжал», 6 крылатых «Калибров» и два БПЛА.

В МИД Украины уже отреагировали на очередной террор россиян. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал его четким сигналом для Африки, что Россия не хочет мира, а только большей войны.

Эти слова важные тем, что сегодня лидеры стран Африки приехали в Киев продвигать свою «мирную инициативу». Среди предложений, как узнали в СМИ, Африка может выдвинуть отвод российских войск. Но при этом ослабление санкций Запада против РФ и приостановление выполнения ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом.

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