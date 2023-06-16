Белорусский доброволец: Продвижение ВСУ на Юг продолжается 16.06.2023, 13:50

Александр Молчанов

Уничтожение Крымского моста - лишь вопрос времени.

Бойцы Вооруженных сил Украины значительно продвинулись на Донецком направлении. Идет горячая фаза наступательных действий.

Чего ожидать от начавшегося наступления ВСУ? Об этом Telegram-каналу «Баста!» рассказал белорусский доброволец Александр Молчанов:

— Какие именно планы у украинского Генштаба я, разумеется, не знаю. Это совершенно секретная информация, её никто не расскажет.

Сейчас можно наблюдать продвижение на Юге. Если в результате летней наступательной операции получится выйти к побережью Азовского моря - это будем мощный стратегический успех ВСУ. В таком случае для россиян будет перерезан сухопутный коридор в Крым, сама акватория Азовского моря будет взята под контроль украинскими противокорабельными ракетами и фактически там будет невозможно судоходство для российского флота.

Крымский мост будет в зоне досягаемости ракет Storm Shadow (малозаметная крылатая ракета большой дальности — прим.) и морскими дронами-камикадзе, уничтожение моста станет лишь вопросом времени, после чего уже можно будет освобождать полуостров от российской оккупации.

Российские генералы хорошо понимают это. Они там соорудили много оборонительных линий. Сейчас первая линия уже прорвана, продвижение ВСУ на Юг продолжается, но это тяжёлые и очень кровопролитные бои для обеих сторон.

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