«Путин раздавлен прогнозом врачей» 16.06.2023, 13:57

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В России раскрыли новые подробности диагноза.

Российский диктатор Владимир Путин болен, и ситуация ухудшается. В четверг, 15 июня, лечащие врачи сообщили российскому диктатору, что у него в головном мозге были выявлены метастазы. Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

«Президент, по словам очевидцев, был буквально раздавлен этой новостью и только пытался узнать, «сколько осталось?», но в ответ медики ободрили его, сказав, что можно и нужно бороться, якобы «шансы есть», - говорится в сообщении.

На канале отмечают, что врачи знали о метастазах в головном мозге у президента уже некоторое время, но по рекомендации людей из близкого окружения и семьи не спешили ставить его в известность.

«Теперь Путин знает, и как это знание повлияет на его модус принятия решений, будет понятно в ближайшее время», - резюмировал «Генерал СВР».

Что известно о болезни Путина

В апреле «Генерал СВР» писал, что врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную «побочку» - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв.

29 мая сообщалось, что Путин вызвал дежурных медиков. Диктатор пожаловался на сильный тремор правой руки, «подергивание» верхнего века правого глаза и сильное головокружение. Потом хозяин Кремля якобы впал в ступор.

В июне Путин получил результаты обследования, и они оказались неутешительными. Состояние здоровья российского президента продолжает ухудшаться, а лечение не помогает.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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