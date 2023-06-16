Под Минском продается «замок» из 90-х 16.06.2023, 13:58

Как хозяева обустроили 550 квадратов и сколько просят за дом?

В 90-х и нулевых популярной загородной элиткой считались замки в несколько сотен квадратов. Такие большие площади тогда были необходимостью, ведь в доме могли проживать несколько поколений. Современные коттеджи и премиальные дома в размерах чуть скромнее, да и башни строят уже редко.

Журналисты realt.by нашли в базе замок того времени с просторными комнатами и показываем, как он обустроен внутри.

Деревня Валерьяново находится сразу за МКАД. Белорусские хаты там давно давно уступают роскошным загородным домам. Выставленный на продажу кирпичный замок стоит напротив лесного участка. Дом возвели в два этажа в 1997 году. Его площадь — 546 квадратных метров.

Все в доме обустроено в классическом стиле с нотками барроко. На первом этаже находятся зоны общего доступа: кухня, столовая, санузел в почти 20 квадратов и небольшой открытый балкон. Здесь также есть две спальни. Каждая из них занимает около 30 квадратных метров.

Автор объявления указывает, что второй этаж сделан под отделку. Там разместились 4 жилые комнаты площадью больше 20 квадратов, кладовая и просторный холл, из которого можно урезать кусочек для еще одной комнаты или другой зоны.

В дом проведены центральные коммуникации: вода и канализация. Отапливается замок на газу.

Участок занимает 15 соток. Это ухоженная территория с цветами и деревьями. Также есть беседка с зоной для барбекю и гараж в 90 квадратных метров.

Поблизости находится экорынок «Валерьяново», рядом также ТРЦ «Экспобел», супермаркет «Гиппо».

Стоит замок 350 тысяч долларов (641 доллар за квадрат).

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