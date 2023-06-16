Кремль теряет последнее преимущество 2 Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

16.06.2023, 14:03

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Время играет против российских оккупантов.

В четверг, 15 июня, в Брюсселе проходят очередные переговоры в формате «Рамштайн». Одна из главных тем заседания – «коалиция самолетов» и членство Украины в НАТО. Министр обороны США Ллойда Остина во вступительной речи отметил, что партеры намерен поработать, дабы Украина «получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО». Российские оккупационные войска в Украине утрачивают последнее шаткое преимущество – способность засыпать ВСУ артиллерийскими снарядами. Силы обороны в сути тратят примерно в два раза меньше артснарядов, чем россияне отвечают в ответ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил о предоставлении военной помощи стоимостью 325 миллионов долларов. В этом пакете включены критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для системы HIMARS, артиллерийские снаряды и другое оборудование, необходимое для нашей армии.

Также во вторник правительство Великобритании объявило о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов, в рамках которого Силы обороны Украины получат радары для защиты от неизбирательных ударов со стороны России, а также значительное количество боеприпасов.

Одним из наиболее важных для Украины аспектов являются именно боеприпасы, так как их запасы и определяют плотность огневых возможностей ВСУ и динамику продвижения армии.

Важно иметь в виду, что США уже приняли решение о беспрецедентном увеличении выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На данный момент, планируется выпуск 250 тысяч таких снарядов, что вдвое превышает возможности РФ, которая способна произвести не более 125 тысяч снарядов данного калибра. И это еще без учета возможностей военно-промышленного комплекса стран НАТО на европейском континенте.

В результате так называемый «коэффициент соотношения в моменте средств поражения», который до сих пор был в пользу российских оккупантов, будет либо выровнен, либо уменьшено до нормального состояния.

Ежедневно кремлевские оккупанты выпускают 15-20 тысяч снарядов по позициям Вооруженных сил Украины. В свою очередь наши войска способны ответить лишь 6-7 тысячами снарядов.

Возможности ВСУ могут сравняться с российскими в части плотности артиллерийского огня не раньше осени, но при условии, если планы по наращиванию производства снарядов будут выполнены.

К тому же следует учитывать, что программа передачи 1 миллиона снарядов украинской армии еще не функционирует на полную мощность. Дополнительно на заседаниях формата «Рамштайн» было принято решение о расконсервации снарядов советского калибра 152 мм. Польша, Чехия и Румыния уже начали расконсервацию. Помогает также ВПК Болгарии. Важно также, что активное содействие оказывает и Южная Корея, которая заявила о возможности передачи Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов.

Следует иметь в виду, что Южная Корея уже передала американской стороне 100 тысяч снарядов в течение прошлого года. После заявлений Сеула о возможности такой передачи, прошли внеплановые учения Тихоокеанского флота РФ, завершившиеся отставкой командующего Тихоокеанским флотом.

Можно говорить речь не только о передаче 500 тысяч снарядов, но и об увеличении доли Сеула на рынке вооружений. Более того, Южная Корея заключила контракты на сумму более 20 миллиардов долларов, что позволяет ей занять четвертое место на мировом рынке вооружений, «благодаря» агрессивным действиям Кремля.

Евросоюз также согласовал закупку 1 миллиона боеприпасов для Вооруженных сил Украины стоимостью 2 миллиарда евро. Варшава и Киев подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и о совместном производстве танковых боеприпасов калибра 125 мм. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о планах своей страны увеличить производство боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые наиболее нужны Украине.

В конце марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил о необходимости странам Европейского Союза как можно скорее предоставить Украине боеприпасы из своих складов, в основном калибра 155 мм.

Подчеркиваем, что все это необходимо для того, чтобы, как минимум, установить «снарядный паритет» между ВСУ и оккупационными войсками. С одной стороны, время как бы играет против нас, потому что снарядов нужно много и «на сейчас». С другой стороны, время играет против российских оккупантов, которые, осознавая шаткость своего положения, занимаются техногенным терроризмом.

На фоне указанных решений стран НАТО по увеличению выпуска артснарядов, а также расконсервирования советских запасов плотность огня на поле боя будет постепенно меняться в сторону ВСУ. Да, сейчас оккупанты могут расстреливать в сутки около 17 тыс. снарядов, но оперативно восстанавливать довоенные запасы российский ВПК не может. Сказываются последствия санкций и общей технологической отсталости страны-агрессора.

И тем более россияне не в состоянии конкурировать с производственными мощностями стран Альянса, а также американских союзников по всему миру. Именно в силу указанных факторов для Украины важно активное вовлечение в производство снарядов не только европейских стран, но и Южной Кореи.

Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

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