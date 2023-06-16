Медики назвали фрукт, который может предотвратить гипертонию 2 16.06.2023, 14:09

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Концентрат его сока защищает сосудистую систему.

Ученые из Медицинской школы Льюиса Каца в Темпле выяснили, что концентрат сока из японской сливы полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы и может защитить от развития гипертонии. Исследование опубликовано в журнале Hypertension Research, сообщает lenta.ua.

В новой работе биологи использовали лабораторных мышей, которым сделали инъекции гормона ангиотензина II, вызывающего повышение кровяного давления (гипертонию). Затем половине животных давали простую воду, а второй половине — воду с концентратом сока японской сливы (Prunus mume).

У мышей, которым давали воду с концентратом, не развилась гипертония. Анализ тканей показал, что концентрат сока защищал сосудистую систему от воздействия ангиотензина II. В частности, гипертрофия (рост и расширение) аорты была минимальной у мышей, которые получали воду с концентратом. Также у них было меньше признаков воспаления, которое запускается в ответ на повышение кровяного давления.

Ученые выяснили, что такой эффект был связан с воздействием концентрата сока на способ расщепления глюкозы в клетках. Эксперименты на клетках показали, что концентрат сока японской сливы предотвращает переключение на гликолиз, которое обычно происходит при гипертонии.

Теперь ученые планируют определить конкретные соединения в концентрате сока японской сливы, которые отвечают за его защитные эффекты. Они могут лечь в основу новых лекарств от гипертонии — основной причины сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов.

Сырые плоды японской сливы, которые в Японии традиционно называют «умэ», содержат токсины, поэтому их часто перерабатывают в соки или вино, безопасные для употребления. Было сделано множество заявлений о пользе концентрата японской сливы. Ранее в экспериментах на гладкомышечных клетках кровеносных сосудов было обнаружено, что концентрат ослабляет сигналы, связанные с ангиотензином II, который играет центральную роль в развитии гипертонии.

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