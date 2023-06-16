«Ситуация с запчастями на транспорт сейчас аховая» 2 16.06.2023, 14:21

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Качественных запчастей очень мало, a цены на них взлетели до небес.

Почти год назад сотрудники фирм-автодилеров сообщали о том, что на фоне дефицита новых автомобилей их предприятия спасает сервис, однако они отмечали, что накопленные запасы запчастей истощаются, а ждать новых приходится очень долго. Сейчас «Зеркало» спросило у читателей, как обстоят дела с расходниками и запчастями для авто, какие на них цены и есть ли все необходимое.

Вадим (имена героев материала изменены) работает в грузоперевозках. Мужчина считает, что ситуация с запчастями на транспорт сейчас аховая.

— Качественных запчастей очень мало, цены на них взлетели до небес. Это касается всех запчастей — от масла, фильтров и колодок до подшипников и более весомых агрегатов. К примеру, если раньше сальник хвостовика на Iveco стоил 10−12 долларов (29−35 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 15 июня), то теперь доходит даже до 100 долларов. В цены продавцы заложили абсолютно все риски, — рассказал Вадим.

Мужчина вспоминает досанкционные времена, когда на рынке запчасти были разные — дешевые китайские, имелись также немного дороже, но качеством получше. Были оригинальные, они «стоили вполне разумных денег». Сейчас цены кусаются даже на запчасти самого низкого ценового сегмента, в основном это произведенные в Китае, есть и немного турецкой продукции.

— На СТО и рынке вторичных запчастей просто беспредел. К примеру, приходишь на авторынок в Малиновке покупать бэушную запчасть. Турбина стоит 300 долларов (898 рублей), хотя раньше была 140 (419 рублей). Говоришь продавцу, мол, давай чек и документы, чтобы я мог эту запчасть на фирме списать на расходы. И получаешь ответ: чек дам, но турбина тогда будет стоить 360 долларов (1078 рублей). Продавец объясняет такое подорожание тем, что ему налог надо платить.

Вадим отметил, что некоторые продавцы на рынках вообще отказываются давать чеки и другие документы для отчетности. На СТО ситуация примерно такая же.

— Договариваешься на замену масла, задних колодок и разработку суппорта за 400 рублей (хотя раньше это стоило 250 рублей). После ремонта просишь документы, и тут сумма резко повышается до 480 рублей.

Иван владеет небольшой автомастерской, где занимается ремонтом транспорта. Мужчина говорит, что с запчастями ситуация сейчас «двоякая» — ассортимент есть, но весь он производства Китая. Конечно, можно заказать европейский аналог, но цена на него почти в три раза выше, поэтому редко кто соглашается такие детали покупать.

— Раньше был выбор — китайские детали покупать или европейские, но цены так не отличались. Но все равно некоторые позиции идут только на заказ и только из Европы, например, какие-то специальные приводы, валы или шестерни, они в Китае не производятся, — рассказал мастер.

По словам Ивана, у китайских запчастей качество приравнивается к лотерее — как повезет. Например, несколько штук одних и тех же тормозных колодок могут не совпадать по размеру, а с любыми европейскими такого он не наблюдал.

— В любых китайских колодках есть особенность — неоднородная смесь для состава самой накладки, они буквально рвут борозды на дисках. Те же энергоаккумуляторы могут «травить» воздух, а могут служить несколько лет.

Недавно у Ивана был случай: обратился мужчина, в генераторе его авто вышли из строя подшипники. Ремонт этот несложный и недолгий, но нужен ремкомплект, Китай их не делает, а оригинальные стоят 80 евро, и их надо ждать. В наличии был китайский генератор за 100 евро, владелец авто решил купить его.

— Через день приезжает машина обратно. Авто проехало 200 км, и опять тот же шум. Разбираем и видим: подшипники стерлись, шарики в них просто стали квадратными. Их молотком можно расклепать в монетку, обоймы можно гнуть, обмотки не приварены, просто пайка была. Вот такое качество.

Мужчина говорит, что с запчастями на грузовую технику СНГ «просто катастрофа», как с процессом подбора, так и с качеством. К примеру, если на Mercedes ремкомплект шкворня идет полный, там есть все вплоть до новых масленок и стопорных колец, то на МАЗ дают «просто кусок железа», который во многих случаях еще и не в размер, потом на него на складе нужно подбирать все остальное, говорит собеседник.

— Почему-то на иномарке болт откручивается даже через 10 лет, а на МАЗе ломается через год. Поэтому техникой СНГ я стараюсь не заниматься. Единственное, с маслами и фильтрами ситуация более-менее, как-то можно обойтись.

На фирме Андрея есть два рабочих автомобиля: «каблучок» Fiat Doblo и микроавтобус Fiat Ducato. Мужчина отметил, что у них нет проблем с расходниками на машины. Самая большая трудность — приобрести оригинальное масло для этого транспорта. Также сложности возникают, если что-то ломается, ведь в этом случае надо ждать запчасть, но сроки ожидания «обескураживают».

— Нужны были поршни для капитального ремонта двигателя, минимальный срок ожидания — 20 дней. Хотя года три назад нужны были такие же запчасти для Volkswagen Caddy, ждали день-два, — отметил собеседник.

Максим сообщил, что запчасти и расходники для авто ему привозят из Польши знакомые. По некоторым позициям получается почти в два раза дешевле. Знакомые, у которых есть фуры, тоже возят запчасти из соседней страны. Мужчина также отметил, что в Беларуси проблема с маслом для авто.

— Масло, которое у нас продается, страшно заливать в авто. Один раз залил, так пришлось «капиталку» двигателя делать.

Олег — владелец двух автомобилей, у него есть Renault Clio и Volkswagen Transporter. Мужчина говорит, что цены на качественные запчасти «именитых брендов» сейчас просто космические, при этом многие заказы нужно ждать до двух месяцев. Хотя китайских запчастей на рынке достаточно.

— Запчасти я заказываю в разных интернет-магазинах, в основном со складов в России. Цена на них более выгодна по сравнению с запчастями, которые есть в наличии. У нас в стране все подорожало минимум в два раза.

На плановом обслуживании машины Олег экономит и все делает сам, а если надо что-то сложное, требующее специального инструмента, то он обращается в гараж к соседу.

На дизельном Opel Zafira ездит Игорь. Он рассказал, что сейчас есть проблема с поиском оригинальных датчиков и некоторых запчастей, но это из-за особенностей машины.

— Аналоги не всегда спасают — машина может некорректно работать. А если найти оригинал под заказ, то доставка до двух месяцев. Цена на оригинал стала в два-три раза выше. По авторазборкам тоже не очень по разнообразию и наличию, одного вида детали может быть много, а второго — днем с огнем не сыщешь.

Юрий рассказал, что, когда началась война в Украине, с расходниками на его Audi А6С6 были проблемы, сейчас уже все нормально. Под заказ он ждет основные расходники один-два дня.

— Менеджер, через которого я делаю заказ, говорил, что товар европейских производителей возят через Казахстан. Ну, а с китайскими запчастями никогда не было проблем, но цены поднялись существенно.

Григорий живет в приграничном городе, он занимается продажей автомобильных запчастей, а потому знает ассортимент импортеров.

— На данный момент у оптовиков в основном нет хороших брендов, перекрывают дефицит товарами из Турции и Китая, значительно увеличили их ассортимент. Но качественное можно привезти из Польши, цены там адекватные.

Мужчина отметил, что некоторые импортеры в обход санкций делают параллельный импорт через Россию из Казахстана, Армении, Грузии. Но эта логистическая цепочка выходит дороже и дольше. Поэтому бренды на белорусском рынке то появляются, то исчезают.

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