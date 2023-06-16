Войска РФ в Запорожской области оказались в патовой ситуации Александр Коваленко

16.06.2023, 14:34

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Прорыв линии фронта ВСУ неизбежен.

Запорожская область и немного занимательной математики...

Протяженность всей линии фронта, именно в Запорожской области, составляет около 120 км.

Общая численность российской группировки на левобережной Херсонщине, Запорожской области и немного Донецкой области - 150 тыс.ё

Используя «Индекс БТГр» мы получаем функционал 180 БТГр. Функционал полноценной, полностью штатно укомплектованной как личным составом, так и техникой БТГр в обороне - это 4-7 км. С учетом же состава группировки РОВ на Юге это БТГр на 1-2 км.

И вот кажется, что выходит более-менее, но есть нюанс - я отметил протяженность Запорожской линии фронта, а сама данная группировка в 150 тыс присутствует частично в Донецкой области, + 60 км, и Херсонская левобережка с охватом линии Запорожской области по Днепру, еще +296 км.

То есть - 476 км.

Всей южной группировке РОВ следует контролировать и фактически оборонять 476 км, в то время как она, целостно, может охватить с большим трудом запорожские 180 км. И именно по этой причине, из Херсонской области РОВ перебрасывает подразделения для усиления запорожской группы.

Следовательно, возникает вопрос. Если уже сейчас началось тасование неполноценного ресурса, какой участок из всех вышеперечисленных РОВ вынуждены будут бросить вообще, ради усиления и удержания другого?

Патовая ситуация для РОВ. Ведь не затыкая уязвимое место, оно будет прорвано, но...

Но затыкая уязвимые места, РОВ оголяют и ослабляют другие, делая их еще более уязвимыми. И это прекрасно понимают в самом командовании РОВ, но поступать по другому попросту не могут.

Вот крысы и вынуждены жрать кактус, колоться, пищать, но жрать, а все потому, что, нравится, не нравится... а жри кактус!

Александр Коваленко, t.me

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