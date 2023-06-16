Политики Норвегии создали группу поддержки демократической Беларуси 2 16.06.2023, 14:41

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Норвежский парламент отреагировал на репрессии в нашей стране.

Во вторник, 13 июня, в парламенте Норвегии (Stortinget) создали группу поддержки демократической Беларуси. Отмечается, что туда вошли семь норвежских политиков.

Норвежские политики, которые вошли в состав группы поддержки демократической Беларуси, осуждают белорусские власти за жестокость по отношению к гражданским и политическим правам. Они обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси, подавлением свободы и тем, что власти нарушают международные обязательства.

— Я была на нескольких встречах с оппозиционными партиями и родственниками политзаключенных из Беларуси в качестве главы делегации парламента в ОБСЕ. Ситуация такова, что мы вынуждены реагировать на репрессии, происходящие в стране, — сказала лидер группы Сив Мосслет, которая представляет Центристские партии Норвегии.

Политики отметили, что знают о массовых репрессиях после мирных протестов белорусов, ложных судебных процессах, жестоком обращении и пытках людей в тюрьмах, новом законе о смертной казни и осуждают это. Они также упомянули о тяжелом положении белорусских оппозиционеров, которые бежали из своей страны без документов.

Исходя из этого, группа поддержки требует:

- освободить всех политзаключенных в Беларуси;

- прекратить преследование их семей;

- гарантировать политзаключенным надлежащее медицинское наблюдение и возможность проведения независимых международных медицинских комиссий;

- остановить фальшивые судебные процессы;

- привести закон Беларуси в соответствие с международными правами человека;

- провести переговоры с демократической оппозицией о свободных выборах с присутствием наблюдателей от ОБСЕ.

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