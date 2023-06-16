Кадыровцы отказались занимать позиции в приграничных районах Белгородской области 16.06.2023, 14:42

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Спецподразделение «Запад - Ахмат» прячется за спинами солдат-срочников.

Войска Рамзана Кадырова, переброшенные в Белгородскую область «для защиты границы», прячутся за спинами-солдат срочников.

Они разместились не на границе, защищать которую прибыли, а в тылу. Такой информацией поделился российский ресурс «Пепел» со ссылкой на информированные источники в военных кругах.

На этой неделе стало известно, что чеченское подразделение «Запад - Ахмат», участвующее в агрессии против Украины, переброшено в Белгородскую область.

«Кадыровцам» там поставлена задача охранять государственную границу РФ, которую постоянно прорывают добровольцы «РДК» и Легиона «Свобода России».

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично отчитался, что его бойцы взяли под контроль приграничную Нехотеевку и погранпункт около Казинки, что в Грайвороновском районе.

Однако, уверяют военные с места событий, сама граница находится под контролем солдат-срочников, которые только что покинули школьную скамью. А «кадыровцы» разместились за их спинами в безопасной зоне.

«Сообщили военные, которые осведомлены о ситуации на границе, добровольцы из полка «Ахмат» заняли «в лучшем случае 3-5-й эшелоны обороны». На 1-2-м эшелонах, которые находятся в непосредственной близости к границе, находятся российские срочники», - пишет российский ресурс.

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