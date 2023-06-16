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Похищенных в Украине детей нашли на мероприятии лукашистов

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  • 16.06.2023, 14:55
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Похищенных в Украине детей нашли на мероприятии лукашистов

Провласные СМИ информацию об этом тщательно скрывают.

В республиканской спартакиаде школьников, которая проходит в Гомеле, принимает участие команда из «ДНР», заметили могилевские правозащитники.

Из «ДНР» школьники выехали на автобусе 11 июня. «Сборная команда «ДНР», в состав которой вошли воспитанники училища олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ, выступит в видах спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, плавание и волейбол (девушки)», — говорилось в сообщении «изданий» оккупированного Донецка.

В белорусских госСМИ «Зеркалу» не удалось обнаружить информацию об участии донецких школьников в соревнованиях. Не упоминается «ДНР» ни в сообщении БелТА, ни в репортаже местного телеканала, нет Донецка и на сайте ОНТ.

Однако Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва сообщал, что в соревнованиях по настольному теннису участвует донецкая команда. Могилевский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов ранее информировал, что «в спартакиаде планируется участие школьников «Донецкой народной республики».

Торжественное открытие спартакиады прошло в Гомеле 14 июня. Соревнования проходят в 21 виде спорта на площадках в Гомеле, Жлобине, Речице и Мозыре.

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