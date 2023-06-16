ВСУ быстро ликвидировали только что прибывших под Бахмут россиян

ВСУ быстро ликвидировали только что прибывших под Бахмут россиян1
- 16.06.2023, 14:59
- 3,738
Аэроразведка обнаружила ротацию оккупантов.
Украинские пограничники дали «прикурить» новым оккупантам, зашедшим по новой ротации на позиции у Бахмута Донецкой области, где идут жесткие бои.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Аэроразведка ГПСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника», - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, позиции оккупантов накрыли огнем из минометов и гранатометов. Благодаря этим ударам удалось убить 8 и ранить 6 вновь прибывших российских военных.