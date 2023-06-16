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ВСУ быстро ликвидировали только что прибывших под Бахмут россиян

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  • 16.06.2023, 14:59
  • 3,738
ВСУ быстро ликвидировали только что прибывших под Бахмут россиян

Аэроразведка обнаружила ротацию оккупантов.

Украинские пограничники дали «прикурить» новым оккупантам, зашедшим по новой ротации на позиции у Бахмута Донецкой области, где идут жесткие бои.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Аэроразведка ГПСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника», - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, позиции оккупантов накрыли огнем из минометов и гранатометов. Благодаря этим ударам удалось убить 8 и ранить 6 вновь прибывших российских военных.

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