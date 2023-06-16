Представлен самый необычный гаджет 2023 года 16.06.2023, 15:07

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Он связан с чтением.

В скором времени электронные книги могут потерять свою актуальность – можно будет просто надеть специальные очки и читать в любом удобном положении. Стартап Sol выпустил один из самых необычных и странных гаджетов последнего времени, сообщает «Униан».

Устройство называется Sol Reader. У него два 1.3-дюймовых дисплея со встроенной подсветкой, созданных по технологии E-Ink – такие же стоят в обычных электронных читалках. Каждый дисплей способен отображать более 65 тыс. пикселей.

Судя по изображению, книги в очках будут выглядеть так:

Текста помещается мало, поэтому страницы придется часто перелистывать. Для этого предусмотрен специальный пульт, который идет в комплекте. Устройство также оснащено модулями Wi-Fi и Bluetooth, а заряда хватает на 25 часов. Загружать книги в очки можно в формате EPUB с помощью iPhone или Android

В США за очки-читалку просят $350. В комплекте идут сами очки, пульт и кабель. Отдельно можно докупить кейс для хранения.

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