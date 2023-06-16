Певца-путиниста Газманова унизили в России 2 16.06.2023, 15:14

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Олег Газманов

С неожиданной критикой на артиста обрушился колегга «по цеху».

В России «набросились» на певца-путиниста Олега Газманова, который активно прославляет кремлевский режим и поддерживает полномасштабную войну против Украины. «Досталось» и еще одному артисту, продюсеру Игорю Матвиенко, который тоже прославляет оккупантов, пишет «Стархит».

С жесткой критикой путинистов выступил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Продюсер выступил на конференции в Петербурге, а фрагмент гневной тирады попал на видео. Он поддерживает войну, но считает, что это нужно делать бесплатно.

Его возмутило, что Газманов берет деньги за свои «патриотические» песни. По словам Киселева, Кобзон «перевернулся бы в гробу», если бы такое увидел.

«Когда мы узнаем, что наши народные артисты, такие как Матвиенко и Газманов, получают деньги за написание патриотических песен... Мне кажется, что в этот момент Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за свой патриотизм - это нонсенс», - заявил Киселев.

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