Александр Фридман: У американцев есть опыт «укрощения» таких, как Лукашенко 16.06.2023, 15:19

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Александр Фридман

Диктатор по поручению Москвы изо всех сил бьет в ядерный бубен.

Резкая ядерная риторика Александра Лукашенко связана с тем, что он говорит на очень скользкие темы, которые Москва не может себе позволить, заявил в комментарии «Позірку» политический аналитик, историк Александр Фридман.

«Эта миссия возложена на него, ведь высшее российское руководство пытается показать, что ведет ответственную политику в сфере международной безопасности, — отметил эксперт. — Поэтому Кремлю публично рассуждать о применении ядерного оружия, о возможном количестве жертв особо не с руки».

По словам Фридмана, у Москвы такими вещами занимается, к примеру, заместитель главы Совета безопасности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, но для уровня Владимира Путина это было бы перебором, тем более что Россия знает очень плохое отношение Китая к любым подобным дискуссиям.

«Новая роль Лукашенко нравится, — считает Фридман. — Он провоцирует с удовольствием, притягивая к себе внимание. На мой взгляд, есть определенная стратегия. Она связана с тем, что роль Лукашенко — повышать градус опасности. Его задача — внушить, что вот теперь у него есть ядерное оружие, что вот вы на Западе смотрите, берегитесь».

Ситуация со стороны выглядит таким образом, что ядерное оружие получил человек, готовый его применить, о чем и говорит открыто: дескать, рука не дрогнет и т.д., отметил собеседник.

«Мне кажется, Лукашенко надеется, что ни за что отвечать не придется, так как это российское ядерное оружие. Но ему приятно говорить, что в руках есть ядерная дубинка, что он глава ядерной страны», — считает Фридман.

По его мнению, кроме пропагандистской нет никакой стратегической необходимости для размещения ТЯО в Беларуси, ведь все, что Россия хотела, она уже, по всей видимости, разместила на территории Калининградской области. Поэтому, продолжил эксперт, ни для Запада, ни для России ничего принципиально не меняется.

Что касается Лукашенко, то, несмотря на громкие заявления, «ни на что он нажать не сможет в принципе, так как не имеет такого доступа».

«Это главным образом пропагандистский проект Кремля, чтобы посеять страх на Западе, попытаться повлиять на состояние западной общественности. Может быть, даже вызвать какое-то дополнительное движение активистов за мир, которые будут выходить на улицы и требовать прекращения военной поддержки Украины», — считает Фридман.

Аналитик «не уверен на 100%, что ядерное оружие вообще будет завезено в Беларусь»: «Они объявят, что это произошло, но не больше — все задачи, связанные с ядерным оружием, можно решить и без привлечения Беларуси».

Справедливо, по его словам, мнение политиков и экспертов, что Лукашенко ставит Беларусь под угрозу: «Именно она в случае ядерной войны сразу же попадает под прицел, а при реализации сценария малой эскалации Беларусь может стать главной пострадавшей. Под сценарием малой эскалации имею в виду какой-то удар ядерным оружием с белорусской территории. В этом случае наиболее вероятным ответом, если Запад посчитает нужным отвечать ядерным оружием, будет удар именно по Беларуси».

Кроме того, заявил эксперт, для Запада она может стать промежуточным звеном, чтобы не начинать сразу противостояние с Россией.

По его словам, США на ситуацию с размещением смотрят проще, потому что Лукашенко не кричит, что собирается воевать с Америкой или бить по американским целям в Европе. Если Москва и Минск действительно решат применить ядерное оружие, то сделают все, чтобы избежать прямого американского ответа, уверен собеседник.

«Плюс у американцев есть исторический опыт поведения в ситуациях с такими, как Лукашенко, — отметил Фридман. — Своими радикальными заявлениями он напоминает Фиделя Кастро 1962 года, который мечтал получить от Советского Союза ядерное оружие и очень был огорчен, что никто ему в Советском Союзе и близко не собирался что-то давать. Американцы еще тогда поняли, что, конечно, очень странные люди сидят в Кремле, но не дойдут до того, чтобы отдать ядерную дубинку такому фанатику, как Кастро. То же самое и с Лукашенко».

Москва не комментирует его резкие высказывания, потому что он «не заслуживает внимания»: «Лукашенко делает импульсивные, странные, безответственные, экстравагантные высказывания, но при этом не обладает реальными рычагами принятия решений».

«Да и в Европе реакция довольно спокойная. Неприятно это только полякам и литовцам. Они будут требовать от американцев размещения ядерного оружия на своей территории. Такой вариант вполне возможен, потому что Россия дает повод: Лукашенко угрожает соседям, мы размещаем ядерное оружие в Польше».

Дополнительным козырем, считает Фридман, станет риторика Лукашенко, который «будет из кожи вон лезть в ближайшее время, чтобы бить изо всей силы в этот ядерный бубен, его высказывания будут еще жестче и еще более странными».

По мнению эксперта, Москва дала минскому режиму карт-бланш на использование этой темы.

«До саммита НАТО в Вильнюсе Лукашенко будет основным ньюсмейкером по этой теме. Для него это просто подарок, потому что его амбиции лежат далеко за пределами Беларуси», — заявил эксперт.

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