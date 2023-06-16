Пригожин подставил семью ликвидированного «вагнеровца» 16.06.2023, 15:24

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Вдове подарили авто с «сюрпризом».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил подарить семье ликвидированного наемника автомобиль своей компании, но появился один нюанс.

Накануне пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором главарь головорезов стоит у могилы «двухсотого» вместе с его семьей во Владимирской области.

Он спросил у жены ликвидированного захватчика, нужна ли ей какая-нибудь помощь. Россиянка призналась, что ей не хватает средств, чтобы отремонтировать машину. Тогда «повар Путина» ответил, что оставит ей автомобиль Haval H9, на котором приехал сам.

Как выяснило российское издание «Холод», по состоянию на март 2023 года за авто было начислено 470 штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.

Штрафы были начислены преимущественно за нарушение скорости. На 15 июня на автомобиле «висит» еще три штрафа, которые, согласно российскому законодательству, переходят к новому владельцу.

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