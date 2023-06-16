Жданов: Решение полка Калиновского зайти в Беларусь станет главным триггером 1 16.06.2023, 15:31

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Контрнаступление украинской армии может вызвать череду неожиданных событий.

О возможных последствиях украинского контрнаступления для Беларуси рассказал известный украинский военный эксперт Олег Жданов.

В эфире ютуб-канала «Пара!» эксперт отметил, что от контрнаступления Украины, можно ожидать различных неожиданных событий. Несмотря на то, что на сегодня линия обороны российских войск прорвана в четырех местах, нельзя сказать, где будет нанесен главный удар.

«Сейчас все держится в тайне. Главная цель — чтобы российское командование не знало, куда направлять свои резервы», — отметил эксперт.

«Ситуация в Украине может послужить триггером для событий в Беларуси»

«Мы знаем, что Беларусь сильно разоружилась. Прошла частичная демилитаризация. Запасы боеприпасов в 130 тысяч тонн, что весьма существенный размер, белорусская армия передала российской. Сегодня растут цены на обучение российских мобилизованных в белорусских учебных центрах. Это ослабляет Вооруженные силы.

К тому же настроение гражданского населения и самих военнослужащих белорусской армии могут спровоцировать непредвиденные события», — отметил эксперт.

«Когда полк Калиновского решит зайти в Беларусь, Украина ему поможет»

Жданов высказывает мысль о том, что кардинальным триггером изменений в Беларуси может послужить решение полка Калиновского после завершения активной фазы контрнаступления зайти на территорию Беларуси, как это сделал Русский добровольческий корпус. При этом белорусским добровольцам, считает Жданов, поможет украинская сторона.

«Мы договорились с легионом «Свобода России» и с [Русским] добровольческим корпусом. Мы помогаем консультациями, передаем данные разведки. Подробности мне неизвестны, так как это не открытая информация. Но, как можно сделать вывод по словам генерала Буданова, у нас есть сотрудничество с этими подразделениями. Почему бы не помочь белорусским подразделениям».

Жданов считает, что если будет принято решение о кардинальном решении вопроса с Лукашенко, то, скорее всего, будут использоваться внутренние ресурсы.

«Будут договариваться с местными элитами. Будут создавать определенные условия и решать вопрос изнутри. Ведь если говорить о внешнем вмешательстве, надо иметь в виду, что российский военный потенциал базируется на ядерном оружии. Поэтому Запад не будет лишний раз дразнить Российскую Федерацию. Будет все делать так, чтобы это выглядело как внутренний процесс», — считает военный эксперт.

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