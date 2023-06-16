Президент Болгарии уволил генпрокурора из-за провалов в борьбе с коррупцией 16.06.2023, 15:42

Румен Радев

Ивана Гешева назначили в 2019 году.

Президент Болгарии Румен Радев уволил главного прокурора страны на фоне общественного гнева из-за его неспособности бороться с коррупцией на высоком уровне, пишет «Европейская правда».

Радев подписал указ об увольнении Ивана Гешева с должности после того, как Высший судебный совет ранее на этой неделе проголосовал за его увольнение за «подрыв престижа судебной власти». В решении говорится о его высказываниях во время пресс-конференции с требованием устранить «политический мусор» из парламента.

52-летний Гешев, находившийся на полпути своего семилетнего срока, имел широкие полномочия по надзору за работой всех прокуроров. Но с момента своего назначения он столкнулся с протестами людей, которые обвиняли его в том, что он защищает коррумпированных политиков и бизнесменов вместо того, чтобы привлекать их к ответственности.

Его назначение в 2019 году, когда он был единственным кандидатом на эту должность, считалось результатом политической поддержки со стороны тогдашней правящей партии ГЕРБ. Его увольнение произошло после соглашения между ГЕРБ и ее главным политическим конкурентом, реформистской партией «Мы продолжаем изменения», которая резко выступила против действий Гешева.

Гешев стал первым генеральным прокурором в посткоммунистической истории Болгарии, которого официально уволили с влиятельной должности, и некоторые аналитики считают этот шаг успехом гражданского общества.

Еще в декабре прошлого года член Палаты представителей США от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон призвал Министерство финансов США принять меры против генпрокурора Болгарии за коррупционные действия, угрожающие стабильности и безопасности союзников по НАТО в Европе.

Ситуация обострилась на фоне формирования нового, проевропейского правительства в Болгарии, после чего Гешев начал публично раскрывать неизвестные подробности громких дел.

Наиболее показательным случаем стал так называемый «Барселонагейт» – расследование, начатое против многолетнего премьера, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, в связи с обнаруженной у него недвижимостью в Барселоне.

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