Какая погода ждет белорусов на выходных? 16.06.2023, 15:51

Прогноз на 17-19 июня.

17 июня погоду по западной половине Беларуси будет определять активный фронтальный раздел, на остальной территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, пишет(pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине республики ожидаются дожди и грозы, местами пройдут сильные ливни. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +26..+31°С, по западу Беларуси она составит +20..+25°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

18 июня погодные условия будет определять неустойчивая теплая воздушная масса, в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Местами, в основном по западу страны, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем составит от +20°С по западу до +31°С по востоку страны.

19 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+30°С.

Синоптики отмечают, что в лесах Минской области во многих районах и местами в Витебской и Могилевской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!

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