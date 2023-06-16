«Беларусбанк» вводит очередные ограничения по карточкам
- 16.06.2023, 16:10
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На что будут распространяться новые изменения?
«Беларусбанк» с завтрашнего дня введет новые ограничения по карточкам. Речь об установлении суточных лимитов по некоторым операциям по пластиковым картам.
Так, ограничение будет распространяться на денежные переводы с карты на карту. По карточкам «Бархат» лимит составит 400 рублей в сутки, по другим дебетовым карточкам банка — 3 тысячи рублей.
«Данные ограничения направлены на защиту клиентов и минимизацию случаев хищения мошенниками денежных средств с их счетов», — поясняет «Беларусбанк».
Суточное ограничение можно отменить. Для этого нужно позвонить позвонить в контакт-центр банка или написать письменное заявление.