Эксперт: Покончить с ракетным террором Путина можно двумя способами 2 16.06.2023, 16:15

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Есть несколько путей перекрытия поставок компонентов для российских ракет.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные украинские города. В последние дни враг меняет тактику ракетных ударов. Если в течение мая основной удар был направлен на Киев, то в июне под обстрелами были уже другие города и области Украины.

Сегодня, 16 июня, Россия снова лупила по Киеву, еще и гиперзвуковыми «Кинжалами», которые успешно сбили силы ПВО. С чем связаны постоянные изменения тактики и как перекрыть России возможность производить ракеты – объяснил «Апострофу» директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

Почему изменился прицел? Киев они попытались испытать на прочность и оказалось, что они ничего не могут сделать со столицей. Фактически этот переход на другие участки – это признание, что они не могут ударить результативно по Киеву так, чтобы их это удовлетворило.

Понятно, что Украина не может прикрыть всю территорию как, скажем, Израиль. Помним, что президент Украины Владимир Зеленский в начале этого месяца заявил, что Украина нуждается в 50 комплексах Patriot, и сразу производитель в Соединенных Штатах отреагировал, отметив, что Украина в 2024 году получит еще пять, а в год производится всего 12 систем. Видим, что Соединенные Штаты львиную часть именно Украине отправляют – это очень мощный и серьезный показатель.

Мы видим еще одну динамику, что «шахеды» сбиваются, беспилотники сбиваются, не сбиваются только баллистические ракеты, где требуются системы Patriot. Возможно, еще Mamba, SAMP/T французско-итальянские там могут действовать, но мы пока не знаем их результативность, потому что только одна система у нас на боевом дежурстве и готовятся к передаче другие. Поэтому мы видим такую ситуацию.

Теперь следующий момент: почему собственно уменьшаются «порции» поражения? В России хотят растянуть эту ситуацию, чтобы сеять панику. Такая задача, чтобы каждый украинец знал, что он находится на территории Украины, которая уязвима в любом месте. Такая идея в Кремле. Эта путинская идея усиливается его циничными разговорами о том, что «есть режим, не дающий никакого шанса наладить сотрудничество с «братским» украинским народом». Это он на днях отметил. То есть это так же позволяет ему маневрировать в российском обществе и продвигать эти пропагандистские идеологемы для того, чтобы как-то закамуфлировать все. Но в целом мы видим, что ракет будет там хватать еще на многие годы таких обстрелов. Россия с ноября 2022 года фактически поставила на военные рельсы военно-промышленный комплекс.

Опять-таки, возвращаясь к заявлению Зеленского. Он после удара по Кривому Рогу 13 июня указал, что ракеты типа Х-101, Х-555 содержат около 50 компонентов западного производства. Это означает, что технологического сдерживания вообще нет. Россия может часть комплектующих производить сама путем импортозамещения, используя гражданскую технику. Часть может получать в таких странах, как Китай, Индия. Мы знаем, что подшипники, скажем, из Индии она получает сейчас, из Китая – микросхемы. Часть – через гражданские предприятия Казахстана и Армении получала. Там до 500% увеличились закупки микроэлектроники, а издание Spiegel сообщало, что в Германии возник ажиотаж по продаже микроэлектроники. То есть россия получает это все.

Я не говорю уже о таких странах, которым Россия когда-то продавала оружие – это страны Африки, страны как Мьянма в юго-восточной Азии. Она сейчас напротив выкупает все это. Речь идет о том, что единственным путем технологического сдерживания России может быть полный запрет на экспорт – то, что «Большая семерка» в мае собиралась рассмотреть, но отказалась от такого решения. Мне трудно сказать почему, но были какие-то опасения и оговорки. Приблизительно так могу все оценить при том, что можно еще раз аплодировать Воздушным силам и вообще всем защитникам, которые участвуют в защите неба. Обучаемость украинских воинов превосходит любых специалистов в тех же странах НАТО или странах, которые считают, что имеют лучшую армию.

Есть несколько путей перекрытия поставок компонентов для российских ракет – об одном я уже сейчас рассказал. Наиболее мощный путь – это полный запрет на экспорт, кроме лекарств и продовольствия. Это была бы очень мощная вещь, если бы это ввела «Большая семерка». В мае рассматривалась такая идея, что если бы это ввела «Большая семерка», то не исключено, что бы потом к этому пришел Евросоюз. Это были бы мощные шаги, но, конечно, ничего бы не вышло в начале, потому что есть страны юго-восточной Азии, которые производят большое количество нужных России средств. Их просто контрабандным путём выкупают через другие страны, через другие фирмы. Потому все это не так просто.

Но есть еще один путь – зеркальный ответ. Это очень весомый путь и очень интересный. То есть не только защита, не только щит противоракетный, но и ракетный меч. Я хочу сказать, что не без основания министр обороны Резников 9 июня анонсировал, что Украина создает собственную ракету дальностью в 1000 километров. Большая важность этого заявления заключается и в том, что сейчас проходят последние договоренности по июльскому саммиту НАТО.

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