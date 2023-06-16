Слабовидящая пара из Минска наняла строителей и осталась в шоке от их ремонта 2 16.06.2023, 16:20

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Белорусы потратили не только сотни долларов, но и нервы.

В редакцию «Онлайнера» обратилась минчанка Елена. Ситуация жизненная. Елена и ее супруг живут в доме на улице Рафиева. Решили сделать косметический ремонт в квартире, пригласили строителей. В итоге — потратили не только 300 долларов, но и нервы.

Елена и ее супруг — инвалиды первой группы по зрению. В мае пара решила, что пришло время частично обновить интерьер в квартире. Обсудили, что пора переделать балкон, коридор и кухню, и начали прицениваться, искать специалистов.

— Ремонт заключался в следующем: укладка гипсокартона, заделка швов, стыков, покраска гипсокартона в коридоре, ремонт гипсокартона на кухне и балконе, окраска помещений — балкона, кухни и коридора, снятие обоев и поклейка новых. Нам порекомендовали прораба Сергея и его рабочих, — рассказывает Елена. — Первое впечатление сложилось неплохое. Сергей приехал на замеры, все посчитал, сказал, что поможет закупить материалы. Меня все устроило.

В первый день ремонта — это было, наверное, 23 мая, точно не помню — пришел рабочий снимать старые обои. Примерно за час сделал это и ушел. Во второй день шпатлевал стены, еще что-то делал. Не буду описывать все. Когда наступил день окончания ремонтных работ, нам с мужем пришлось проверять, как они сделаны. Но мы с ним не видим. Муж — совсем, а я — плоховато, поэтому чисто физически не смогла все проверить. Вроде бы стены подготовлены, потолок покрашен, но всех нюансов я не вижу. На тот момент нам некому было помочь, так как это был будний день, около 14:00 — все на работе. Отпустили рабочего, я была в полной уверенности, что с ремонтом все в порядке.

По словам Елены, за сделанные работы они с супругом заплатили 300 долларов. Тогда семейная пара еще не понимала, что к качеству ремонта есть претензии. Обнаружили это, когда начали делать уборку в квартире.

— Остатки обоев под шпатлевкой, трещины на стене — это то, что руками можно нащупать, — уточняет Елена.

Супруги обратились за помощью к своему знакомому, который работал строителем, попросили его зайти в гости и оценить, как сделан ремонт. На видео, которое Елена прислала в редакцию, видно, что по периметру потолка балкона есть щели, а на стенах в кухне и коридоре — неровности, трещины, остатки старых обоев. Съемка сделана как раз во время того осмотра.

Очевидные недоделки строители устранили.

— Приехал работник, который начинал ремонт. Заделал трещину на балконе, перекрасил потолок в коридоре, — рассказывает Елена. — Погрешности на стенах остались. Мол, обои поклеить — и ничего видно не будет.

Но такой аргумент супругов не устроил. В итоге они отказались от услуг работников, которые начали ремонт в их квартире.

— Иначе я просто добила бы свою квартиру, — считает Елена.

Поскольку качеством ремонта заказчики остались недовольны, они решили вернуть часть денег, потраченных на оплату услуг строителей.

— Мы с мужем просили уладить этот вопрос без лишней огласки, предлагали, чтобы прораб вернул хотя бы 50 процентов от той суммы, которую мы заплатили. Но, похоже, он заблокировал номера наших телефонов… — говорит Елена.

Журналисты связались с Сергеем, который, по словам Елены, занимался ремонтом ее квартиры. Но у него другая версия событий. Говорит, что никакой он не прораб:

— Сам в этой квартире ничего не делал, у меня не было времени, посоветовал знакомых.

По его словам, строители исправили недоделки, на которые им указали.

— Там мелочи были: дырочка на стене не нравится, царапинка, которой под обоями и видно не будет, кусочек обоев за плинтусом. Денежные претензии появились через неделю после того, когда все было исправлено.

Тем временем семейная пара нашла других строителей.

— Ремонт завершился отлично — на свете много добрых, отзывчивых людей, — благодарит Елена тех, кто помог доделать начатое.

Но осадок от неприятной ситуации остался.

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