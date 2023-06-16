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В аэропорту задержали белоруса, вернувшегося из Турции

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  • 16.06.2023, 16:41
  • 4,668
В аэропорту задержали белоруса, вернувшегося из Турции

Причиной стали найденные в его телефоне фото.

В Минске в Национальном аэропорту задержали минчанина Валерия Периевеца, который прилетел из Турции. Его задержали после того, как силовики забрали у него телефон на проверку — там нашли снимок с протестного марша в Минске в августе 2020 года, сообщает правозащитный центр «Весна».

Отметим, что проверки пассажиров в аэропорту — явление не новое. Белорусы сообщают, что это те же допросы, что и на наземной границе.

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