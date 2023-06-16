Первое заседание нового Совета Украина-НАТО может состояться в Вильнюсе
- 16.06.2023, 16:55
Об этом заявил генсек НАТО.
НАТО стремится провести первое заседание нового органа сотрудничества с Украиной – Совета Украина-НАТО – на Вильнюсском саммите в июле.
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам двухдневной встречи министров обороны Альянса, сообщает «Европейская правда» из Брюсселя.
- Мы также работаем над созданием нового Совета Украина – НАТО, где Украина будет равной с союзниками НАТО, будет консультироваться и принимать решения общего интереса. Наша амбиция – иметь первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским, – сказал он.
- Мы согласились, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом Альянса, и это решение союзников и Украины. Россия не имеет права вето, – добавил Столтенберг.