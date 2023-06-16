Раскрыты фантастические успехи ВСУ на одном из направлений 16.06.2023, 17:06

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Украинским бойцам удалось «минуснуть» более четырех рот россиян с техникой.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более четырех рот россиян, уничтожили и повредили 53 единицы военной техники врага.

Как сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавскийm, за последние сутки на этом направлении произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 481 огневое задание.

- Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожено и повреждено 53 единицы военной техники противника. В частности, 12 танков, 6 единиц БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубица 2А65 «Мста-Б», 2 БпЛА «Zala» и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага, - заявил командующий.

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