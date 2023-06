Белорус выиграл турнир по покеру с призовым фондом в $1,6 миллион 16.06.2023, 17:12

1,452

В турнире принимали участие 165 игроков.

Белорус Алексей Бойко стал победителем двухдневного онлайн-турнира по покеру Super Million High Rollers, который завершился 13 июня, пишет сайт «Белорусы и мир».

В турнире принимали участие 165 игроков, каждый из которых внес вступительный взнос в 10 300 долларов. Призовой фонд составил в итоге 1 650 000 долларов.

Бойко не являлся фаворитом на протяжении всей игры. Более того, когда за виртуальным столом остались только двое, соотношение фишек было 2,5 млн к 14 млн не в его пользу.

Тем не менее, постепенно белорус переломил ситуацию и сделал ее зеркально обратной. А в конце концов выпавший из колоды туз крести принес ему титул и 335 380 долларов.

Кстати, месяцем ранее Алексей стал восьмым в «живом» турнире 25 000 долларов No Limit Hold’em серии Triton Super High Roller Series на Кипре. Призовые составили 115 000 долларов.

Нужно отметить, что в рамках этой же серии Triton сильно отличился и другой наш соотечественник — Никита Бодяковский, завоевавший места сразу в трех турнирах.

Он стал вторым в 75 000 долларов No Limit Hold’em и в 50 000 долларов No Limit Short Deck Hold’em, а также пятым в 25 000 долларов No Limit Short Deck Hold’em.

Причитающиеся белорусской звезде покера призовые составили 1 200 000 долларов, 515 000 долларов и 85 500 долларов соответственно.

Отметим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса. Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».