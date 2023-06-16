Бои за Бахмут: за сутки ВСУ уничтожили 85 оккупантов 1 16.06.2023, 17:20

1,048

Украинские защитники уничтожают россиян всеми видами артиллерийского огня.

На Бахмутском направлении 15 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали 85 оккупантов, 141 ранили, уничтожили «Град» и склад боеприпасов Об этом «Еспресо» заявил спикер украинской Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении 15 июня было два боесоприкосновения, а 16-го – одно. ВСУ уничтожают россиян всеми видами артиллерийского огня.

- За эти сутки удалось уничтожить 85 оккупантов, 141 ранить, четырех взять в плен, уничтожить три пушки, «Град», ЗРК «Стрела-10», полевой склад с боеприпасами, - подчеркнул Сергей Череватый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».