Бои за Бахмут: за сутки ВСУ уничтожили 85 оккупантов

Бои за Бахмут: за сутки ВСУ уничтожили 85 оккупантов1
- 16.06.2023, 17:20
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Украинские защитники уничтожают россиян всеми видами артиллерийского огня.
На Бахмутском направлении 15 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали 85 оккупантов, 141 ранили, уничтожили «Град» и склад боеприпасов Об этом «Еспресо» заявил спикер украинской Восточной группировки войск Сергей Череватый.
По его словам, на Бахмутском направлении 15 июня было два боесоприкосновения, а 16-го – одно. ВСУ уничтожают россиян всеми видами артиллерийского огня.
- За эти сутки удалось уничтожить 85 оккупантов, 141 ранить, четырех взять в плен, уничтожить три пушки, «Град», ЗРК «Стрела-10», полевой склад с боеприпасами, - подчеркнул Сергей Череватый.