В Минске экс-сотрудницу службы «Одно окно» приговорили к 5,5 годам колонии 16.06.2023, 17:32

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Ее судили по четырем статьям.

Сотрудницу службы «Одно окно» Светлану Бычковскую задержали в апреле 2022 года. Тогда в провластных телеграм-каналах появилось «покаянное» видео с ее участием. В ролике женщина рассказывала, что якобы передала личные данные сотрудников милиции телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», сообщает правозащитный центр «Весна».

Женщину судили по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 3 ст. 130 («Разжигание иной социальной вражды»);

- ч. 3 ст. 203−1 («Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»);

- ст. 352 («Неправомерное завладение компьютерной информацией»);

- ч. 3 ст. 426 («Превышение служебных полномочий»).

Суд признал ее виновной и назначил 5,5 года колонии общего режима. Процесс проходил в закрытом режиме. Приговор вынесли еще 25 мая, известно о нем стало только сейчас.

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