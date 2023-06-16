Лукашисты аннулировали регистрацию «Народной Воли» и ограничили доступ к сайту «Прессбола» 16.06.2023, 18:18

Газета издавалась в Беларуси почти 30 лет.

Министерство информации аннулировало свидетельство о государственной регистрации одной из старейших независимых газет «Народная Воля». Кроме того, по решению Мининформа ограничен доступ к спортивному сайту pressball.by.

«Министерство информации Беларуси приняло решение об аннулировании свидетельства о государственной регистрации газеты „Народная воля“ в связи с тем, что выпуск данного печатного СМИ не осуществляется в течение шести месяцев подряд», — говорится в сообщении.

Напомним, газета давно не выходит в печатной версии. В 2020 году власти усилили давление на независимые печатные СМИ, среди жертв оказалась и «Народная Воля», которая издавалась в Беларуси почти 30 лет. Белорусский дом печати отказался печатать газету, а «Белпочта» исключила издание из подписного каталога. Затем печатать газету отказались и российские типографии. Через несколько дней «Народная Воля» объявила, что прекращает выпуск издания на бумаге. С тех пор газета выпускается в электронном варианте — пользователи могли оформить подписку на pdf-версию.

Кроме того, Мининформ ограничил доступ к спортивному сайту pressball.by — это решение приняли «по итогам мониторинга на предмет соблюдения национального законодательства о СМИ Министерство информации Республики Беларусь».

Какие нарушения, повлекшие ограничение, допустил «Прессбол» — не сообщается.

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