Путин заявил о пользе для экономики от рекордных расходов на войну 1 16.06.2023, 18:24

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Президент РФ нашел «позитивные тенденции».

Рекордные расходы на армию, брошенную на покорение Украины, и производство оружия для затянувшейся украинской кампании, оправданы с точки зрения развития экономики, считает президент Владимир Путин, передает The Moscow Times.

На середину мая правительство потратило по статье «национальная оборона» больше 3 триллионов рублей, использовав две трети годового военного бюджета. В среднем каждый день «военная машина» съедала» по 30 млрд рублей, а по итогам года расходы на нее составят почти 5 трлн рублей.

Это стало одной из причин дефицита бюджета, признал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ.

«Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений, мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», — сказал президент, обращаясь к участникам форума.

«В целом это себя оправдывает с экономической точки зрения», — подчеркнул Путин: уровень безработицы опустился до исторического минимума (3,3%), инфляция ниже, чем во многих западных странах (2,9%), а реальные располагаемые доходы россиян вернулись к «скромному» росту.

«Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу, — сказал Путин. — В апреле текущего года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении».

После просадки на 2,1% в прошлом году по итогам текущего года российский ВВП может показать рост «где-то до полутора, а может быть, даже под два процента», что позволит России «сохранить место в числе ведущих экономик мира», заявил Путин.

Это заслуга в том числе заводов ВПК, которые, по словам президента РФ, работают в 2-3 смены, а некоторые — и днем и ночью. Оборонная промышленность раскручивается, заявил Путин: выпуск продукции вырос в 2,7 раза, а по наиболее востребованным областям — в 10 раз.

По данным Минэкономразвития и Росстата, в январе–апреле российский ВВП сжался на 0,6%, объемы промышленного производства выросли на 0,6%. При этом отдельные отрасли так и не оправились от санкционного и военного шока: выпуск автомобилей рухнул на 68% год к году и обновляет минимумы середины 1970-х годов, равно как и экспорт российского газа в Европу, просевший более чем втрое.

Оборот розничной торговли к концу апреля снизился на 3,6% в годовом выражении, оптовой — на 11,9%.

Правительство РФ прогнозирует рост экономики в 2023 году минимум на 1,2% и ждет ускорения темпов до 2% в 2024 и 2,6% в 2025 году.

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