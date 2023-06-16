Беларусь за последние годы резко увеличила траты на ремонт военной техники 16.06.2023, 18:27

На что и сколько тратят.

В Беларуси в последние годы заметно растут затраты на ремонт ремонт военной техники. К такому выводу пришли аналитики проекта «Открытые закупки», которые проанализировали закупки Минобороны.

В 2019 году в плане по критерию «ремонт» фигурировали 11 заявок от Миноброны. Самая существенная в денежном и количественном выражении позиция — «услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных воздушных и космических аппаратов». По ней было 6 тендеров на предполагаемую сумму 2 млн 359 тыс. рублей. Ремонт и техобслуживание оружия и систем вооружения предполагался в 5 закупках, на это хотели выделить 1 млн 888 тыс. 960 рублей. Всего на такие закупки планировали выделить 4 млн 248 тыс. рублей.

Годовой план закупок на 2020 год разросся до 72 млн 390 тыс. рублей. Это в 17 раз больше, чем годом ранее. При этом видно, что преобладать начинает ремонт и техобслуживание оружия и систем вооружения: 12 тендеров на предполагаемую сумму 58 млн 962 тыс. рублей. На ремонт и техобслуживание летательных воздушных и космических аппаратов планировали выделить 10 тендеров на общую сумму 13 млн 225 тыс. рублей.

В плане закупок на 2021 год видно, что общая сумма немного снизилась — до 61 млн 487 тыс. рублей. При этом 12 тендеров посвящены техобслуживанию оружия и систем вооружения на сумму 39 млн 139 тыс. 137 рублей, а 20 — ремонту авиации и космонавтики на общую сумму 19 млн 384 тыс. 297 рублей.

В годовом плане закупок Минобороны на 2022 год общая сумма составила 175 млн 210 тыс. рублей. То есть аппетиты по ремонту техники выросли по сравнению с предыдущим годом фактически в три раза, указывают авторы анализа.

При этом большинство запрошенных денег занимали 22 закупки по ремонту и техобслуживанию оружия и систем вооружения на общую сумму 168 млн 997 тыс. рублей. «Сложно представить, что внутренние белорусские потребности в такого рода услугах выросли в несколько раз, а это значит, что ремонтировать и модернизировать будут другую технику, очевидно, российскую», — считают аналитики.

Авторы указывают, что не располагают полными данными за 2023 год, потому что информация становится все более закрытой. Однако им удалось найти данные о шести планируемых тендерах на общую сумму 4 млн 927 тыс. 654 рубля.

Проект «Открытые закупки» также сравнил закупки «услуг по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем вооружений», которые происходили в последние годы. Так, в июле 2021 года Минобороны разместило тендер по капитальному ремонту десяти танков Т-72Б. Ориентировочная стоимость заказа — 3 млн 500 тыс. рублей за все танки. Этот тендер выиграло ОАО «140 ремонтный завод», которое было готово провести работу за 13 млн 270 тыс. рублей. То есть дороже практически в четыре раза максимально обозначенной цены.

30 сентября 2022 года Минобороны была инициирована процедура закупки услуги по ремонту 5 танков Т-72Б с ориентировочной стоимостью 8 млн 987 тыс. рублей. Выиграл тендер тот же «140 ремонтный завод», получив заказ по максимальной, ориентировочной цене.

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