Ученые обнаружили на спутнике Сатурна фосфор 16.06.2023, 18:37

Может ли на нем быть жизнь?

Ученые нашли на одном из спутников Сатурна под названием Энцелад фосфор. Это наименее распространенный элемент из необходимых для жизни и его обнаружение на Энцеладе может изменить наши представления о жизни за пределами Земли.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, проанализированы данные миссии НАСА «Кассини», завершившейся в 2017 году. Ее основной целью было изучение Сатурна, его колец и лун.

«Нам очень повезло, что спустя три года мы нашли фосфаты — это, пожалуй, лучшее, что мы могли найти в данных», — сказал Euronews Next планетолог из Свободного университета Берлина и соавтор исследования Франк Постберг.

Энцелад выделяет воду через трещины в ледяной коре, которая образует шлейф ледяных частиц. Эти частицы, происходящие из подповерхностного океана, способствуют образованию Е-кольца Сатурна — слабого кольца, расположенного за более заметными кольцами планеты.

Исследование ученых было сосредоточено на данных, полученных прибором Cassini Cosmic Dust Analyser во время изучения ледяных частиц с Энцелада в Е-кольце Сатурна.

Ученые смогли обнаружить повышенное содержание фосфатов натрия в некоторых зернах. Они состоят из химически связанного натрия, кислорода, водорода и фосфора.

Для дальнейшего подтверждения выводов авторы из Европы и Японии провели лабораторные эксперименты, которые показали, что фосфор действительно присутствует в подповерхностном океане Энцелада.

Это привело к еще одному важному открытию: концентрация фосфора в океане Энцелада оказалась как минимум в 100 раз выше, чем в океанах Земли, несмотря на то, что фосфор является одним из самых редких соединений, встречающихся за пределами нашей планеты.

Есть ли внеземная жизнь на Энцеладе?

«Из предыдущих измерений «Кассини» мы уже знали, что Энцелад может быть местом, где может быть жизнь, внеземная жизнь", — сказал Постберг.

Хотя Энцелад уже давно интересует ученых, фосфор оказался последним из шести основных строительных блоков для жизни, обнаруженных на этом спутнике.

Фосфор играет важнейшую роль в многочисленных биологических процессах, включая формирование ДНК и передачу энергии внутри клеток.

Постберг добавил, что хотя обнаружение фосфора, вероятно, сделало Энцелад самым пригодным для жизни местом в нашей Солнечной системе за пределами Земли, в настоящее время нет никаких доказательств того, что он действительно обитаем.

Теперь главный вопрос заключается в том, существует ли жизнь на спутнике Сатурна.

По мнению Постберга, следующим шагом должна стать отправка миссии, нацеленной на обнаружение внеземной жизни на Энцеладе.

«На самом деле, на мой взгляд, это лучший шанс для человечества в настоящее время, чтобы найти внеземную жизнь, и именно поэтому я считаю, что это нужно сделать. Существует множество концепций миссий, которые уже находятся в стадии планирования, — сказал он. — Решение об этом еще не принято и не финансируется, но я думаю, что в течение следующих пяти-шести лет или около того, может быть, даже раньше, какое-то агентство примет такое решение».

Помимо обнаружения фосфора, ученым удалось выяснить, что условия, обеспечивающие богатые фосфором океаны, существуют и на других океанических спутниках внешней части Солнечной системы, что означает, что на лунах других планет также могут существовать благоприятные условия для жизни.

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