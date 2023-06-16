В России на трассе вспыхнул туристический автобус из Гомеля 16.06.2023, 18:45

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Одна пассажирка в больнице.

В Хлевенском районе Липецкой области России 16 июня произошло возгорание в туристическом автобусе, следовавшем по маршруту Гомель — Кабардино-Балкария, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, 16 июня около 16.00 на 459-м км автодороги М-4 „Дон“ в районе села Хлевное Липецкой области произошло возгорание туристического автобуса, двигающегося по маршруту Гомель — Кабардино-Балкария. (…) В момент происшествия в автобусе находились 49 пассажиров и 2 водителя, среди них 13 детей», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, во время движения водитель обратил внимание на задымление в моторном отсеке автобуса, незамедлительно остановил автобус и вызвал экстренные службы, после чего приступил к эвакуации пассажиров.

«При выходе из автобуса женщина 1968 года рождения получила травму. Пострадавшая госпитализирована», — отметили в ведомстве.

Автобус сгорел полностью. Муниципальные власти приняли решение о размещении пассажиров автобуса в одной из гостиниц района.

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