Марка «Русский военный корабль, иди…» признана лучшей в мире 6 16.06.2023, 18:57

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Тираж составил 5 млн экземпляров.

Укрпочта получила три почетных знака престижной премии «World Post & Parcel Awards 2023». В частности, марка «Русский военный корабль, иди…» признана лучшей в мире в 2022 году.

Об этом сообщили в Укрпочте.

Укрпочта стала лучше и в категории «Филателистическая кампания года». Тираж почтового выпуска «Русский военный корабль, иди…» составил 5 млн экземпляров.

«2022 год стал для украинской филателии годом перезагрузки, подъема и настоящего расцвета. Пример «Укрпочты» доказал, что эта отрасль может пользоваться чрезвычайным спросом и популярностью. Украинской филателией стали интересоваться не только внутри страны, но и в мире», - говорится в сообщении.

В Укрпочте напомнили, что об украинских марках писали мировые медиа: CNN, Guardian, Times, Washington Post, Bloomberg и другие.

Теперь почтовая марка «Русский военный корабль, иди…» представлена в экспозиции Смитсоновского почтового музея в Вашингтоне.

Экземпляры почтовых марок Украины военного времени находятся в коллекциях лидеров государств и глав международных организаций, которые посещали Украину в 2022 году.

В общей сложности тиражи украинских почтовых марок выросли до миллионов.

Кроме того, Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский получил отличие в специальной номинации премии «World Post & Parcel Awards 2023» – «Лидер отрасли». Также «Укрпочта» была отмечена наградой «World Post & Parcel Awards 2023» в категории «Почтовый оператор».

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